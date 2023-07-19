Онана признался, что хочет перейти в «МЮ»

Вратарь «Интера» Андре Онана не стал скрывать, что мечтает стать игроком «Манчестер Юнайтед».

По словам голкипера, он хочет быть честным перед болельщиками миланского клуба. При этом футболист не стал скрывать, что будет счастлив, если останется в команде.

«Да, выбор продолжить традицию Петера Шмейхеля, Эдвина ван дер Сара и Давида де Хеа делает меня гордым и ответственным: я хочу выигрывать трофеи со своими новыми товарищами», – добавил камерунец, чьи слова приводит Get Football News Italy со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

В прошлом сезоне 27-летний Онана помог «Интеру» дойти до финала Лиги чемпионов, в котором его команда уступила «Манчестер Сити» (0:1). Кроме того, Онана внёс большой вклад в победу «нерадзурри» в Кубке и Суперкубке Италии.