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Мостовой: после ухода Малкома и Вендела из «Зенита» мы можем говорить об интриге в РПЛ

«Зенит» пять раз подряд стал чемпионом РПЛ.
19 июля 2023 13:51
автор: Виталий Овсянников

Экс-полузащитник российской сборной Александр Мостовой поделился мнением о возможном уходе из «Зенита» бразильцев Вендела и Малкома.

«Однозначно с уходом Малкома и Вендела — и не исключено, что ещё кого-то — мы можем говорить об интриге в РПЛ. Малком забил 20 с лишним мячей, а Вендел — топ. Если потеряешь двоих и на их место не приобретёшь таких же, то команда ослабнет. А так быстро найти замену сейчас сложно. Одно дело, когда уходит защитник, — вместо него сразу приобретаешь защитника, но другое, когда у тебя уходит футболист, который 20 забивает и 15 отдаёт», — заявил Мостовой в интервью изданию «Чемпионат».

В минувшем сезоне «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом РПЛ. Подопечным Сергея Семака удалось обеспечить себе золотые медали за четыре тура до завершения первенства. Вторую строчку в сезоне-2022/23 занял ЦСКА. Бронзовые медали завоевал московский «Спартак».

источник: Чемпионат.com
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