Владимир Быстров прокомментировал возможный уход Малкома из «Зенита»

39-летний экс-футболист Владимир Быстров, выступавший за «Зенит» на позиции полузащитника, прокомментировал информацию о возможном переходе Малкома из российского клуба в «Аль-Хиляль».

«Малком в прошлом сезоне был, конечно, лучшим игроком «Зенита», спору нет. Если он покинет клуб, вряд ли кто-то, кто находится сейчас в команде, сможет достойно его заменить. Но, согласитесь, так чемпионат будет даже интереснее. И у преследователей сине-бело-голубых появятся неплохие шансы на борьбу за золотые медали. Да и пока что «Зенит», как по мне, далёк от своей оптимальной формы», — написал Быстров в телеграм-канале.

По данным СМИ, клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» готов платить Малкому 18 млн евро в год по трёхлетнему соглашению.