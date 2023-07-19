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Кормье: люди будут разочарованы следующим соперником Ислама Махачева

Легенда UFC считает, что для Махачева сейчас нет достойных оппонентов.
19 июля 2023 14:46
автор: Виталий Овсянников

44-летний экс-боец UFC Даниэль Кормье поделился информации о следующем сопернике чемпиона промоушена в легком весе Ислама Махачева.

Ранее российский боец попросил Дану Уайта организовать ему поединок против Леона Эдвардса, однако затем бросил вызов Александру Волкановски.

«Я думаю, Ислам проведет следующий бой против парня, которого даже нет на наших радарах. Ходили слухи, что это будет победитель боя Гэтжи против Порье, но я не верю, что эти ребята восстановятся к октябрю. Чарльз Оливейра уже сказал, что не сможет подраться в октябре. Люди будут разочарованы объявлением следующего боя Махачева. Это будет кто-то из нижней части рейтинга, только потому что других вариантов просто нет. Ислам не будет драться против Леона Эдвардса. Я не верю, что UFC позволит ему провести два супербоя, вместо обычной защиты титула в легком весе», — заявил Кормье на своем Youtube-канале.

На счету Ислама Махачева 25 боев, 24 победы и одно поражение. Свое единственное поражение он потерпел в октябре 2015 года, уступив Адриану Мартинсу. После него он одержал 12 побед подряд. В следующий раз Махачев выйдет в октагон на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) 21 октября.

источник: «Советский спорт»
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