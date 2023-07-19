ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

В «Спартаке» сообщили о причинах остановки матча с «Нефтчи» и задержаниях после игры

Новые подробности инцидента на товарищеском матче.
19 июля 2023 15:17
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 19 июля, пресс-служба московского «Спартака» поделилась подробностями о причинах остановки товарищеской игры красно-белых против азербайджанского «Нефтчи».

«Вчера после несанкционированного зажжения файеров на трибуне B, было принято решение приостановить матч. Это решение принял оперштаб. Однако, чтобы не накалять обстановку, представители службы безопасности клуба попросили представителей МВД свести время остановки к минимуму. Также в результате диалога с правоохранителями удалось обеспечить свободный и безопасный выход людей с трибуны B, куда ранее были стянуты значительные силы полиции. Точной статистики по задержаниям сейчас нет, но можем говорить о единичных случаях. Массовых задержаний не было. Продолжим конструктивный диалог и с нашими болельщиками, и с полицией, чтобы на футболе всем было комфортно и безопасно», — сообщила пресс-службе «Спартака» специально для издания «Спорт-Экспресс».

Напомним, что встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу московского клуба. Авторами забитых голов стали Павел Мелешин и Квинси Промес. В середине второго тайма игра была приостановлена из-за задымления стадиона.

источник: «Спорт-Экспресс»
«Краснодар» решил продать Сулейманова
Клуб уже получил предложения о его продаже.
19.07.2023 15:25
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Кормье: люди будут разочарованы следующим соперником Ислама Махачева
Легенда UFC считает, что для Махачева сейчас нет достойных оппонентов.
19.07.2023 14:46
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Владимир Быстров прокомментировал возможный уход Малкома из «Зенита»
В составе «Зенита» Быстров дважды выигрывал РПЛ.
19.07.2023 14:11
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Онана признался, что хочет перейти в «МЮ»
«Красные дьяволы» решили пригласить камерунца после ухода Давида де Хеа.
19.07.2023 13:51
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Мостовой: после ухода Малкома и Вендела из «Зенита» мы можем говорить об интриге в РПЛ
«Зенит» пять раз подряд стал чемпионом РПЛ.
19.07.2023 13:51
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Зенит» объявит о подписании защитника Страхини Эраковича 20 июля
«Зенит» объявит о подписании защитника Страхини Эраковича 20 июля
Серб уже прибыл в Санкт-Петербург.
19.07.2023 13:16
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Экс-защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди подписал контракт с «Лорьяном»
Недавно он был полностью оправдан после обвинений в изнасиловании.
19.07.2023 12:48
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Агент Щенникова заявил, что у Георгия нет вариантов продолжения карьеры
Экс-игрок сборной России в 32 года оказался никому не нужен.
19.07.2023 12:22
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Ориоль Ромеу перешёл в «Барселону», сумма отступных — 400 млн евро
Ориоль Ромеу перешёл в «Барселону», сумма отступных — 400 млн евро
На «Камп Ноу» нашли замену Серхио Бускетсу.
19.07.2023 10:32
Футбол
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.