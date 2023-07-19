В «Спартаке» сообщили о причинах остановки матча с «Нефтчи» и задержаниях после игры

Сегодня, 19 июля, пресс-служба московского «Спартака» поделилась подробностями о причинах остановки товарищеской игры красно-белых против азербайджанского «Нефтчи».

«Вчера после несанкционированного зажжения файеров на трибуне B, было принято решение приостановить матч. Это решение принял оперштаб. Однако, чтобы не накалять обстановку, представители службы безопасности клуба попросили представителей МВД свести время остановки к минимуму. Также в результате диалога с правоохранителями удалось обеспечить свободный и безопасный выход людей с трибуны B, куда ранее были стянуты значительные силы полиции. Точной статистики по задержаниям сейчас нет, но можем говорить о единичных случаях. Массовых задержаний не было. Продолжим конструктивный диалог и с нашими болельщиками, и с полицией, чтобы на футболе всем было комфортно и безопасно», — сообщила пресс-службе «Спартака» специально для издания «Спорт-Экспресс».

Напомним, что встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу московского клуба. Авторами забитых голов стали Павел Мелешин и Квинси Промес. В середине второго тайма игра была приостановлена из-за задымления стадиона.