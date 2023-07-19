Самуэля Это\'О подозревают в организации договорных матчей в Камеруне

42-летний экс-футболист Самуэль Это'О, в настоящее время занимающий пост главы Камерунской федерации футбола, подозревается в причастности к договорным матчам в Камеруне.

Об этом сегодня, 19 июля, сообщает издание Sports News Africa.

Согласно данным источника, имеется 10-минутая аудиозапись телефонного разговора Это'О с президентом клуба «Виктория Юнайтед», выступающего во втором дивизионе Камеруна.

Диалог состоялся в январе 2023 года.

«Виктория Юнайтед» должна подняться в высший дивизион камерунского футбола. Это наша цель. Это наша Федерация. Нас четверо, ты и ещё двое. «Виктория Юнайтед» пойдёт вверх», — приводит слова Это'О источник.

В результате «Виктория Юнайтед», на момент разговора находившаяся в нижней части таблицы, вышла в высший дивизион.