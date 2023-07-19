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Агент Паулиньо прокомментировал новость об интересе ЦСКА к его клиенту 

Футболист выступает за «Спортинг» с 2021 года.
19 июля 2023 16:32
автор: Глеб Шевяков

Футбольный агент Педро Мендеш, представляющий интересы форварда «Спортинга» Паулиньо высказался о возможном переходе футболиста в ЦСКА.

«Никто из ЦСКА со мной на связь до сих пор не выходил», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Ранее появилась информация, что московский клуб заинтересован в 30-летнем португальце.

Добавим, что Паулиньо выступает за «Спортинг» с января 2021 года. Всего за лиссабонский клуб он провел 98 матчей, забил 32 гола и отдал 22 результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет шесть с половиной миллионов евро.

источник: «РБ-Спорт»
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