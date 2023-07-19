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Ловчев оценил вероятность «Зенита» стать чемпионом России в сезоне-2023/2024

Питерский клуб пять лет подряд завоевывал титул РПЛ.
19 июля 2023 16:48
автор: Глеб Шевяков

Футбольный эксперт и бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев высказался о перспективах «Зенита» завоевать очередной трофей Российской Премьер-Лиги.

«Перед слухами об уходе бразильцев я бы оценивал шансы Питера как 80 на 20, то сейчас уже — 50 на 50. Но все равно именно «Зенит» остается главным претендентом на титул», — заявил 74-летний эксперт в своем телеграм-канале.

Добавим, что по итогам сезона-2022/2023 чемпионом России стал «Зенит». Для команды Сергея Семака этот трофей стал пятым подряд.

источник: «Советский спорт»
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