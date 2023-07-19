«Зенит» нашел потенциальную замену Малкому в «Бенфике»

Руководство «Зенита» заинтересовано в услугах нападающего «Бенфики» Давида Нереса. Об этом сообщает Sport24.ru.

Как утверждает источник, португальский клуб отклонил первое предложение сине-бело-голубых по 26-летнему футболисту. Сообщается, что сам игрок не хочет присоединяться к питерскому клубу, так как ранее играл за «Шахтер». Бразилец рассматривается петербуржцами как возможная замена Малкому.

В сезоне-2022/2023 он провел 48 матчей, забил 12 голов и отдал 16 результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.