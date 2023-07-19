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Колосков высказался о возможных фаворитах чемпионата России-2023/2024

Первый матч РПЛ пройдет в пятницу, 21 июля.
19 июля 2023 17:21
автор: Глеб Шевяков

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о предстоящем сезоне Российской Премьер-Лиги, а также высказал мнение о том, кто станет чемпионом России-2023/2024.

«Фаворитов нет. «Зенит» не является фаворитом на сегодняшний день по той игре, которую он показывает во всяком случае, тем более поговаривают, что-то Малком уйдет, то Клаудиньо, а могут и оба уйти. Но дело даже не в этом. Хотя потеря обоих — это потеря не только «Зенита», но и нашего футбола, потому что это два ярких футболиста. Я считаю, что сейчас есть несколько команд, которые не просто как-то конкурентными будут в борьбе с «Зенитом», но и в состоянии будут побороться за первые места. Это ЦСКА, «Ростов», «Локомотив», «Краснодар», – приводит слова 82-летнего функционера ТАСС.

Добавим, что «Зенит» досрочно стал чемпионом России в пятый раз подряд. Ранее он одержал победу над ЦСКА в матче за Суперкубок страны в серии пенальти.

Новый сезон РПЛ стартует в пятницу, 21 июля.

источник: ТАСС
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