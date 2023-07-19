Представитель Дзагоева рассказал о будущем игрока в футбольной карьере

Менеджер, представляющий интересы полузащитника Алана Дзагоева, Дарья Арсланова высказалась о будущем футболиста в футбольной карьере.

«Дзага не думает о завершении карьеры. Переговоры с клубами идут. С «Рубином» — действительно все. Алан рассказывал в интервью, что Рахимов хотел, чтобы он остался. Но в конце июня бывший спортивный директор «Рубина» Сафонов позвонил Алану и сказал, что попечительский совет принял решение не продлевать контракт», – приводит слова менеджера «РБ-Спорт».

Добавим, что Дзагоев играет в составе «Рубина» с лета прошлого года. Всего за казанский клуб он провел 20 матчей, забил три гола и отдал результативные передачи. Согласно порталу Transfernarkt его рыночная стоимость составляет 700 тысяч евро.