ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Представитель Дзагоева рассказал о будущем игрока в футбольной карьере

В текущем месяце футболист покинул «Рубин» покинул в качестве свободного агента.
19 июля 2023 17:48
автор: Глеб Шевяков

Менеджер, представляющий интересы полузащитника Алана Дзагоева, Дарья Арсланова высказалась о будущем футболиста в футбольной карьере.

«Дзага не думает о завершении карьеры. Переговоры с клубами идут. С «Рубином» — действительно все. Алан рассказывал в интервью, что Рахимов хотел, чтобы он остался. Но в конце июня бывший спортивный директор «Рубина» Сафонов позвонил Алану и сказал, что попечительский совет принял решение не продлевать контракт», – приводит слова менеджера «РБ-Спорт».

Добавим, что Дзагоев играет в составе «Рубина» с лета прошлого года. Всего за казанский клуб он провел 20 матчей, забил три гола и отдал результативные передачи. Согласно порталу Transfernarkt его рыночная стоимость составляет 700 тысяч евро.

источник: «РБ-Спорт»
Менеджер Дзагоева оценил вероятность возвращения футболиста в ЦСКА
Хавбек выступал за армейцев на протяжении 14 лет. 
19.07.2023 18:07
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Колосков высказался о возможных фаворитах чемпионата России-2023/2024
Первый матч РПЛ пройдет в пятницу, 21 июля.
19.07.2023 17:21
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Экс-игрок «Спартака»: не жалею о смене российского гражданства. Я играю против больших клубов
Экс-игрок «Спартака»: не жалею о смене российского гражданства. Я играю против больших клубов
В 2016 году футболист начал выступать за сборную Азербайджана.
19.07.2023 17:09
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Зенит» нашел потенциальную замену Малкому в «Бенфике»
Ранее сообщалось, что бразилец может отправиться в Саудовскую Аравию.
19.07.2023 17:07
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Игорь Осинькин: трудно загадывать, когда играешь в таком ровном чемпионате, если ты не «Зенит»
Тренер «Крыльев» высказался о игре на два фронта.
19.07.2023 16:51
Футбол
автор: Александр Кожевников
Ловчев оценил вероятность «Зенита» стать чемпионом России в сезоне-2023/2024
Питерский клуб пять лет подряд завоевывал титул РПЛ.
19.07.2023 16:48
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Агент Паулиньо прокомментировал новость об интересе ЦСКА к его клиенту 
Футболист выступает за «Спортинг» с 2021 года.
19.07.2023 16:32
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Луис Энрике настаивает на продаже Мбаппе, если футболист не продлит контракт с «ПСЖ»
Судьба Килиана может решиться уже этим летом.
19.07.2023 16:23
Футбол
автор: Александр Кожевников
Самуэля Это\'О подозревают в организации договорных матчей в Камеруне
Самуэля Это'О подозревают в организации договорных матчей в Камеруне
В 2006 и 2009 годах он выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны».
19.07.2023 15:58
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.