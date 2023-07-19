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Менеджер Дзагоева оценил вероятность возвращения футболиста в ЦСКА

Хавбек выступал за армейцев на протяжении 14 лет. 
19 июля 2023 18:07
автор: Глеб Шевяков

Агент, представляющий интересы полузащитника Алана Дзагоева, Дарья Арсланова рассказала о будущей карьере своего футболиста и возможности возвращения в стан ЦСКА.

«Для Алана ЦСКА — родной клуб. Он много раз об этом говорил, для него это не пустые слова. Думаю, если позовут, он вернется туда на любых условиях», приводит слова Арслановой Sport24.ru.

Добавим, что Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 годы. Всего за армейцев он провел 397 матчей, забил 77 голов и отдал 93 результативные передачи. По окончании сезона-2022/2023 он покинул «Рубин» в качестве свободного агента.

источник: Sport24.ru
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