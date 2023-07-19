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Полузащитник «Аякса» Кудус может продолжить карьеру в АПЛ

Ганский футболист выступает за амстердамскую команду с 2020 года. 
19 июля 2023 18:20
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Арсенала» рассматривает возможность приобретения хавбека «Аякса» Мохамеда Кудуса. Об этом сообщает Daily Mail.

Как утверждает источник, лондонский клуб готов заплатить за 22-летнего игрока 40 миллионов фунтов стерлингов. Сообщается, что для осуществления сделки «канонирам» необходимо продать ряд своих футболистов.

Добавим, что Кудус присоединился к «Аяксу» в 2020 году. С тех пор за «аяксидов» он сыграл 84 матча, забил 23 гола и отдал 11 результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

источник: The Daily Mail
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