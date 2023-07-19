Полузащитник «Аякса» Кудус может продолжить карьеру в АПЛ

Руководство «Арсенала» рассматривает возможность приобретения хавбека «Аякса» Мохамеда Кудуса. Об этом сообщает Daily Mail.

Как утверждает источник, лондонский клуб готов заплатить за 22-летнего игрока 40 миллионов фунтов стерлингов. Сообщается, что для осуществления сделки «канонирам» необходимо продать ряд своих футболистов.

Добавим, что Кудус присоединился к «Аяксу» в 2020 году. С тех пор за «аяксидов» он сыграл 84 матча, забил 23 гола и отдал 11 результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.