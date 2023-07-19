Хави Симонс перешел в «Лейпциг» на правах аренды

Полузащитник «ПСЖ» Хави Симонс присоединился к «Лейпцигу» в качестве арендованного футболиста. Об этом сообщает клубная пресс-служба немецкой команды.

Отметим, что ранее парижский клуб выкупил 20-летнего футболиста у ПСВ за шесть миллионов евро. Он является воспитанником академии «Барселоны».

Добавим, что в сезоне-2022/2023 он в составе ПСВ принял участие в 48 матчах, в которых забил 22 гола и отдал 12 результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость составляет 40 миллионов евро.