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Руни оценил возможный переход Гарри Кейна в «Манчестер Юнайтед»

В данный момент игрок представляет «Тоттенхэм Хотспур».
19 июля 2023 18:55
автор: Глеб Шевяков

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился о возможном переходе нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна в стан «красных дьяволов».

«Он, вероятно, осознает, что есть трофеи, которые он мог бы выиграть в другом клубе. Сейчас ему самое время двигаться дальше, и, похоже, он готов и к этому, но мы знаем, что уйти из «Тоттенхэма» порой бывает довольно трудно», – приводит слова Руни The Athletic.

Добавим, Кейн является воспитанником «Тоттенхэма». Всего в составе «шпор» он провел 435 игр, в которых отличился 280 забитыми мячами и отдал 64 ассиста. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет 90 миллионов евро.

источник: The Athletic
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