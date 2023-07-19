Руни оценил возможный переход Гарри Кейна в «Манчестер Юнайтед»

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился о возможном переходе нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна в стан «красных дьяволов».

«Он, вероятно, осознает, что есть трофеи, которые он мог бы выиграть в другом клубе. Сейчас ему самое время двигаться дальше, и, похоже, он готов и к этому, но мы знаем, что уйти из «Тоттенхэма» порой бывает довольно трудно», – приводит слова Руни The Athletic.

Добавим, Кейн является воспитанником «Тоттенхэма». Всего в составе «шпор» он провел 435 игр, в которых отличился 280 забитыми мячами и отдал 64 ассиста. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет 90 миллионов евро.