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Оздоев был близок к переходу в «Фенербахче» этим летом

Стороны не достигли договоренности.
19 июля 2023 18:57
автор: Александр Кожевников

«Фенербахче» хотел подписать контракт с полузащитником «Фатих Карагюмрюк» Магомедом Оздоевым в летнее трансферное окно. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Согласно данным источника, клубы не договорились о сумме выкупа.

Напомним, полузащитник перебрался в Турцию летом 2022 года, подписав контракт с «Фатих Карагюмрюк». С тех пор он провел за команду 34 матча, забил пять мячей и отдал шесть результативных передач.

Действующее соглашение игрока со стамбульским клубом рассчитано до конца июня 2024 года с опцией продления на еще один сезон. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 2,2 миллиона евро.

источник: «Спорт-Экспресс»
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