Оздоев был близок к переходу в «Фенербахче» этим летом

«Фенербахче» хотел подписать контракт с полузащитником «Фатих Карагюмрюк» Магомедом Оздоевым в летнее трансферное окно. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Согласно данным источника, клубы не договорились о сумме выкупа.

Напомним, полузащитник перебрался в Турцию летом 2022 года, подписав контракт с «Фатих Карагюмрюк». С тех пор он провел за команду 34 матча, забил пять мячей и отдал шесть результативных передач.

Действующее соглашение игрока со стамбульским клубом рассчитано до конца июня 2024 года с опцией продления на еще один сезон. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 2,2 миллиона евро.