Агент Дивеева высказался о физическом состоянии своего клиента 

Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, Олег Еремин, поделился мнением по поводу физического состояния футболиста красно-синих.

«Не обладаю информацией, что Дивееву потребуется операция. Нужно уточнять у тех, кто пишет про это — им виднее. Игорь чувствует себя хорошо, но играть пока что не может. Есть вероятность, что пропустит ближайший матч с «Уралом». Его беспокоит голеностоп. В самое ближайшее время врачи вынесут свой вердикт», – приводит слова агента «Чемпионат».

Добавим, что в сезоне-2022/2023 в составе ЦСКА Игорь Дивеев принял участие 27 матчах, в которых отличился двумя забитыми мячами и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в семь с половиной миллионов евро.