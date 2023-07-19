Филип Озобич прокомментировал поражение «Нефтчи» в матче со «Спартаком»

Полузащитник «Нефтчи» Филип Озобич, ранее выступавший за «Спартак», прокомментировал поражение его команды в товарищеском матче.

«Мы еще не готовы на сто процентов. У нас недавно пришел новый тренер. Он с нами всего четыре-пять дней и нужно еще много работать. По встрече со «Спартаком» было видно, что он лучше готов к сезону, чем мы. «Спартак» понравился по игре? Да-да. Хорошая команда. Футбол интересный показывает», — цитирует Озобича «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, в первом туре российской Премьер-лиги нового сезона столичный клуб сыграет с «Оренбургом» на домашнем стадионе. Встреча состоится 23 июля.