Кечинов назвал клубы, которые могут составить конкуренцию «Зениту» в РПЛ

Бывший футболист Валерий Кечинов поделился мнением о выступлении «Зенита» в следующем сезоне РПЛ.

«Однозначно при уходе Малкома и Вендела «Зенит» ослабнет. Мы видели игру на Суперкубок, где ЦСКА переиграл «Зенит». С «Зенитом» играть можно, несмотря на то что играл Малком и другие.

Такие команды, как ЦСКА, «Спартак», «Динамо», «Локомотив», «Краснодар», должны составить конкуренцию «Зениту». Тем интереснее болельщикам будет смотреть за этим. Надеюсь, интрига будет до конца», - приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Напомним, по итогам минувшего сезона «Зенит» в пятый раз подряд выиграл золотые медали российского первенства. Ранее клуб из Санкт-Петербурга выиграл Суперкубок страны, обыграв в матче за трофей московский ЦСКА.