«Ференцварош» потерпел разгромное поражение от «Класвика» и вылетел из Лиги чемпионов

Футболисты «Ференцвароша» на своем поле потерпели разгромное поражение от клуба «КИ Класвик» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Игра прошла в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена».
Отметим, что встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу команды из Фарерских островов. В составе победителей дубль оформил Арни Фредриксберг (8-я и 32-я минуты). Еще один гол забил Люк Касси (45+1).
Таким образом, подопечные Станислава Черчесова не смогли пробиться во второй раунд турнира, поскольку первая игра завершилась вничью – 0:0.
Лига чемпионов. Квалификация. 1-й раунд
Ответный матч
«Ференцварош» – «КИ Класвик» – 0:3 (0:3)
Голы: Фредриксберг, 8, 32. Касси 45+1.
Первый матч: 0:0
источник: «Советский спорт»