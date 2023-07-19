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«Ференцварош» потерпел разгромное поражение от «Класвика» и вылетел из Лиги чемпионов

Венгерский клуб пропустил три безответных мяча.
19 июля 2023 21:00
автор: Глеб Шевяков

Футболисты «Ференцвароша» на своем поле потерпели разгромное поражение от клуба «КИ Класвик» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Игра прошла в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена».

Отметим, что встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу команды из Фарерских островов. В составе победителей дубль оформил Арни Фредриксберг (8-я и 32-я минуты). Еще один гол забил Люк Касси (45+1).

Таким образом, подопечные Станислава Черчесова не смогли пробиться во второй раунд турнира, поскольку первая игра завершилась вничью – 0:0.

Лига чемпионов. Квалификация. 1-й раунд

Ответный матч

«Ференцварош» – «КИ Класвик» – 0:3 (0:3)

Голы: Фредриксберг, 8, 32. Касси 45+1.

Первый матч: 0:0

источник: «Советский спорт»
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