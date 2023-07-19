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«Атлетико» отпустит Жоау Феликса в «Барселону»

Игрок отправится в аренду.
19 июля 2023 21:45
автор: Александр Кожевников

«Атлетико» решил отпустить своего форварда Жоау Феликса в «Барселону». Об этом сообщает издание AS.

Как сообщает источник, клубы близки к соглашению по аренде 23-летнего нападающего. В сделку также будет включена опция выкупа.

Официальное заявление о переходе игрока может быть опубликовано в ближайшее время.

«Челси» арендовал Феликса у «Атлетико» прошлой зимой. Лондонский клуб заплатил за аренду 23-летнего футболиста 11 миллионов евро. Всего за «пенсионеров» он сыграл 20 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Напомним, текущее соглашение Жоау Феликса с мадридским клубом рассчитано до середины 2027 года. Ранее он говорил, что играть за «Барселону» — его детская мечта и он хочет скорее её осуществить.

источник: AS
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