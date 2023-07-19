«Спартак» может подписать бывшего нападающего «Реала»

Форвард «Фиорентины» Лука Йович может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Как утверждает источник, московский «Спартак» получил предложение приобрести 25-летнего серба. Сообщается, что московский клуб никак не отреагировал на это, поэтому в данный момент сделка не закрыта.

Добавим, что Йович в прошлом году присоединился к «Фиорентине». Всего в составе «фиалок» он провел 50 матчей, отличился 13 забитыми мячами и отдал пять результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет восемь миллионов евро.