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«Спартак» может подписать бывшего нападающего «Реала»

Футболист покинул мадридскую команду летом прошлого года.
19 июля 2023 21:59
автор: Глеб Шевяков

Форвард «Фиорентины» Лука Йович может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Как утверждает источник, московский «Спартак» получил предложение приобрести 25-летнего серба. Сообщается, что московский клуб никак не отреагировал на это, поэтому в данный момент сделка не закрыта.

Добавим, что Йович в прошлом году присоединился к «Фиорентине». Всего в составе «фиалок» он провел 50 матчей, отличился 13 забитыми мячами и отдал пять результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет восемь миллионов евро.

источник: Metaratings.ru
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