«Русские домой!» Венгерские фанаты намекали на скорую отставку Черчесова после проигранного матча ЛЧ

Венгерские фанаты во время ответного матча первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встречались венгерский «Ференцварош», который возглавляет российский специалист Станислав Черчесов, и фарерский «КИ Клаксвик», выкрикивали с трибун кричалки, направленные на потенциальную отставку Черчесова.

Об этом сообщает Sportal.hu,.

В ходе встречи болельщики скандировали «Auf Wiedersehen!» и «Русские — домой!», намекая на отставку специалиста.

Напомним, встреча завершилась разгромным поражением «Ференцвароша» — 0:3. В первой встрече команды сыграли вничью — 0:0.

Подопечные Черчесова покинули квалификацию Лиги чемпионов.

Во втором квалификационном раунде Лиги конференций «Ференцварош» сыграет с ирландским «Шэмрок Роверс».