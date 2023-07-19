Трансфер бразильского защитника Рожерио в «Спартак» сорвался

Переход защитника «Сассуоло» Рожерио в московский «Спартак» сорвался. Об этом сообщил журналист Джанлука Ди Марцио в своих соцсетях.

Руководство итальянского клуба приняло решение оставить футболиста в команде.

Ранее агент футболиста сообщил, что его клиент близок к переходу в стан красно-белых.

В первом туре «Спартак» примет дома «Оренбург». Матч пройдет 23 июля, стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени.

Рожерио выступает за «Сассуоло» с 2017 года. В прошедшем сезоне в составе итальянской команды он принял участие в 37 матчах, в которых отдал четыре результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет пять с половиной миллионов евро.