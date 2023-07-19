ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Дивееву может потребоваться операция

Игрок получил травму в матче за Суперкубок.
19 июля 2023 22:53
автор: Александр Кожевников

Тренер ЦСКА Олег Фоменко рассказал о состоянии защитника армейцев Игоря Дивеева.

«Сейчас мы в ожидании решения. Либо терапевтическим методом снимать отек, опухоль, либо придется делать операцию. Врачи решают», - сообщил Фоменко в эфире «Матч Премьер».

Напомним, 23-летний футболист был заменён в игре за Суперкубок с «Зенитом» (0:0, 4-5 по пен.). Игорь покинул поле после первых 45 минут. Вместо него вышел Кирилл Набабкин.

В сезоне-2022/2023 в составе ЦСКА Игорь Дивеев принял участие 27 матчах, в которых отличился двумя забитыми мячами и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в семь с половиной миллионов евро.

источник: «Советский спорт»
«Ференцварош» обратился к Станиславу Черчесову после увольнения с поста главного тренера клуба
Российский специалист руководил венгерской командой с декабря 2021 года.
19.07.2023 23:21
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Трансфер бразильского защитника Рожерио в «Спартак» сорвался
Игрок останется в «Сассуоло».
19.07.2023 22:51
Футбол
автор: Александр Кожевников
Станислав Черчесов отправлен в отставку с поста главного тренера «Ференцвароша»
Станислав Черчесов отправлен в отставку с поста главного тренера «Ференцвароша»
Российский специалист руководил клубом с декабря 2021 года.
19.07.2023 22:47
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Русские домой!» Венгерские фанаты намекали на скорую отставку Черчесова после проигранного матча ЛЧ
«Ференцварош» уступил «КИ Клаксвику» и вылетел из квалификации турнира.
19.07.2023 22:00
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Спартак» может подписать бывшего нападающего «Реала»
«Спартак» может подписать бывшего нападающего «Реала»
Футболист покинул мадридскую команду летом прошлого года.
19.07.2023 21:59
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Ференцварош» Черчесова продолжит еврокубковый сезон в Лиге конференций
ККоманда вылетела из квалификации Лиги чемпионов.
19.07.2023 21:47
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Атлетико» отпустит Жоау Феликса в «Барселону»
Игрок отправится в аренду.
19.07.2023 21:45
Футбол
автор: Александр Кожевников
Йошко Гвардиол находится в шаге от перехода в «Манчестер Сити» 
В настоящий момент хорват играет за «Лейпциг».
19.07.2023 21:30
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Ференцварош» потерпел разгромное поражение от «Класвика» и вылетел из Лиги чемпионов
«Ференцварош» потерпел разгромное поражение от «Класвика» и вылетел из Лиги чемпионов
Венгерский клуб пропустил три безответных мяча.
19.07.2023 21:00
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.