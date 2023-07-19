Дивееву может потребоваться операция

Тренер ЦСКА Олег Фоменко рассказал о состоянии защитника армейцев Игоря Дивеева.

«Сейчас мы в ожидании решения. Либо терапевтическим методом снимать отек, опухоль, либо придется делать операцию. Врачи решают», - сообщил Фоменко в эфире «Матч Премьер».

Напомним, 23-летний футболист был заменён в игре за Суперкубок с «Зенитом» (0:0, 4-5 по пен.). Игорь покинул поле после первых 45 минут. Вместо него вышел Кирилл Набабкин.

В сезоне-2022/2023 в составе ЦСКА Игорь Дивеев принял участие 27 матчах, в которых отличился двумя забитыми мячами и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в семь с половиной миллионов евро.