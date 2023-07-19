Агент Рожерио рассказал, почему не состоялся переход футболиста в «Спартак»

Футбольный агент Винисиус Пратес, представляющий интересы флангового защитника «Сассуоло» Рожерио, объяснил, почему трансфер его клиента в московский «Спартак» сорвался.

Ранее появилась информация, что столичный клуб был заинтересован в услугах 25-летнего футболиста.

– «Сассуоло» сказал, что переговоров с Россией не будет из-за ситуации на Украине? Это абсурд. Сделка была готова. Мы намеревались приехать в Москву на этой неделе. Футболист очень расстроен», — приводит слова агент «РБ Спорт».

Добавим, Рожерио выступает за «Сассуоло» с 2017 года. В прошедшем сезоне в составе итальянской команды он принял участие в 37 матчах, в которых отдал четыре результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет пять с половиной миллионов евро.