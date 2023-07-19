«Мне очень стыдно». Президент «Ференцвароша» – о вылете команды из Лиги чемпионов

Президент венгерского «Ференцвароша» Габор Кубатов прокомментировал вылет своей команды из квалификации Лиги чемпионов.

«Мне очень стыдно. Сегодняшний матч был недостоин «Ференцвароша». Последствия будут в ближайшее время. Я благодарю болельщиков за все», - приводит слова Кубатова Origo Sport.

Напомним, встреча завершилась разгромным поражением «Ференцвароша» — 0:3. В первой встрече команды сыграли вничью — 0:0.

Подопечные Черчесова покинули квалификацию Лиги чемпионов.

Во втором квалификационном раунде Лиги конференций «Ференцварош» сыграет с ирландским «Шэмрок Роверс».

После матча Кубатов объявил, что Черчесов был отправлен в отставку.