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«Мне очень стыдно». Президент «Ференцвароша» – о вылете команды из Лиги чемпионов

Клуб отправил Станислава Черчесова в отставку.
19 июля 2023 23:41
автор: Александр Кожевников

Президент венгерского «Ференцвароша» Габор Кубатов прокомментировал вылет своей команды из квалификации Лиги чемпионов.

«Мне очень стыдно. Сегодняшний матч был недостоин «Ференцвароша». Последствия будут в ближайшее время. Я благодарю болельщиков за все», - приводит слова Кубатова Origo Sport.

Напомним, встреча завершилась разгромным поражением «Ференцвароша» — 0:3. В первой встрече команды сыграли вничью — 0:0.

Подопечные Черчесова покинули квалификацию Лиги чемпионов.

Во втором квалификационном раунде Лиги конференций «Ференцварош» сыграет с ирландским «Шэмрок Роверс».

После матча Кубатов объявил, что Черчесов был отправлен в отставку.

источник: «Советский спорт»
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