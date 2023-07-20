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«Реал» получит доход в 1 млрд евро за шесть лет контракта Килиана Мбаппе

Продажа всех видов продукции с именем француза будет очень востребованной.
20 июля 2023 08:18
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 20 июля, издание El Debate сообщает о том, что мадридский «Реал» желает купить форварда «ПСЖ» Килианна Мбаппе не только для усиления состава, но и для финансовой выгоды.

По мнению источника, за шесть лет соглашения с 24-летним французским нападающим «Королевский клуб» может заработать 1 млрд евро.

«Переход Мбаппе в «Реал» будет означать для клуба ещё один качественный скачок в Лиге чемпионов и беспрецедентный экономический прогресс. Продажа всех видов продукции с именем Мбаппе установит новые рекорды. Все нынешние спонсоры, сотрудничающие с «Реалом», должны будут увеличить свои предложения, потому что прибудут конкуренты, которые поднимут цены на рынке. Не забывайте и о спонсорстве обновлённого «Сантьяго Бернабеу». Первые расчёты предсказывают, что переход Мбаппе в «Реал» принесёт клубу доход в 1 млрд евро. Это цифра может быть увеличена в зависимости от титулов, которые команда выиграет с Килианом», — сообщает издание El Debate.

Напомним, Килиан Мбаппе близок к переходу в мадридский «Реал». Ранее появилась информация, что форвард может провести весь сезон-2023/24 на скамейке запасных, если не продлит контракт с «ПСЖ» и откажется уходить в летнее трансферное окно.

источник: El Debate
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