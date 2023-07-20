«Реал» планирует задействовать Мбаппе в матче первого тура Ла Лиги

Сегодня, 20 июля, издание El Debate сообщает о том, что руководство мадридского «Реала» планирует, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который близок к переходу в «Королевский клуб», дебютирует за них в матче первого тура Ла Лиги.

Игра состоится 12 августа, а соперником «сливочных» станет «Атлетик» из Бильбао.

Напомним, первые три тура сезона-2023/24 мадридский клуб проведет в гостях, так как реконструированный «Сантьяго Бернабеу» еще не готов принимать матчи. Несмотря на это, «Реал» не хочет оттягивать дебют Мбаппе на матч четвертого тура с «Хетафе», который состоится 3 сентября.

Руководство «Реала» хочется подписать 24-летнего француза как можно быстрее, чтобы он начал процесс адаптации к новому клубу.

Соглашение Мбаппе с «ПСЖ» завершается в середине 2024 года. Однако парижане не хотят отпускать его через год в качестве свободного агента, и желают продать своего лидера уже сейчас.