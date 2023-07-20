ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Реал» планирует задействовать Мбаппе в матче первого тура Ла Лиги

Мадридцы хотят оформить трансфер как можно быстрее.
20 июля 2023 08:36
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 20 июля, издание El Debate сообщает о том, что руководство мадридского «Реала» планирует, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который близок к переходу в «Королевский клуб», дебютирует за них в матче первого тура Ла Лиги.

Игра состоится 12 августа, а соперником «сливочных» станет «Атлетик» из Бильбао.

Напомним, первые три тура сезона-2023/24 мадридский клуб проведет в гостях, так как реконструированный «Сантьяго Бернабеу» еще не готов принимать матчи. Несмотря на это, «Реал» не хочет оттягивать дебют Мбаппе на матч четвертого тура с «Хетафе», который состоится 3 сентября.

Руководство «Реала» хочется подписать 24-летнего француза как можно быстрее, чтобы он начал процесс адаптации к новому клубу.

Соглашение Мбаппе с «ПСЖ» завершается в середине 2024 года. Однако парижане не хотят отпускать его через год в качестве свободного агента, и желают продать своего лидера уже сейчас.

источник: El Debate
Набабкин заявил, что ЦСКА был лучше «Зенита» в Суперкубке
Подопечные Сергея Семака одержали победу в серии пенальти.
20.07.2023 08:57
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Малком выдвинул условия руководству «Аль-Хиляля»
Малком выдвинул условия руководству «Аль-Хиляля»
Бразилец не спешит покидать «Зенит».
20.07.2023 08:51
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Реал» получит доход в 1 млрд евро за шесть лет контракта Килиана Мбаппе
Продажа всех видов продукции с именем француза будет очень востребованной.
20.07.2023 08:18
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Мне очень стыдно». Президент «Ференцвароша» — о вылете команды из Лиги чемпионов
«Мне очень стыдно». Президент «Ференцвароша» — о вылете команды из Лиги чемпионов
Клуб отправил Станислава Черчесова в отставку.
19.07.2023 23:41
Футбол
автор: Александр Кожевников
Агент Рожерио рассказал, почему не состоялся переход футболиста в «Спартак»
Московский клуб рассчитывал видеть бразильца в своей команде.
19.07.2023 23:37
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Ференцварош» обратился к Станиславу Черчесову после увольнения с поста главного тренера клуба
Российский специалист руководил венгерской командой с декабря 2021 года.
19.07.2023 23:21
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Дивееву может потребоваться операция
Игрок получил травму в матче за Суперкубок.
19.07.2023 22:53
Футбол
автор: Александр Кожевников
Трансфер бразильского защитника Рожерио в «Спартак» сорвался
Игрок останется в «Сассуоло».
19.07.2023 22:51
Футбол
автор: Александр Кожевников
Станислав Черчесов отправлен в отставку с поста главного тренера «Ференцвароша»
Станислав Черчесов отправлен в отставку с поста главного тренера «Ференцвароша»
Российский специалист руководил клубом с декабря 2021 года.
19.07.2023 22:47
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.