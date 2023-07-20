ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Малком выдвинул условия руководству «Аль-Хиляля»

Бразилец не спешит покидать «Зенит».
Малком выдвинул условия руководству «Аль-Хиляля»
20 июля 2023 08:51
автор: Артур Гичунцев
автор фото: ФК "Зенит"

Вингер «Зенита» Малком готов перейти в «Аль-Хиляль». Об этом информирует «Чемпионат» со ссылкой на свой источник.

Сообщается, что бразилец запросил контракт с годовым окладом в 12 млн евро. К слову, в СБГ он получает 6 млн евро за сезон. О реакции «Аль-Хиляля» не уточняется.

Ранее стало известно, что Малком мог уйти в «ПСЖ» в зимнее трансферное окно, однако французский клуб не смог договориться с «Зенитом» об условиях сделки. Также сообщалось, что 26-летний хавбек интересен «Ювентусу». Туринцы рассматривают вариант с его переходом этим летом.

Добавим, что «Аль-Хиляль» уже подписал двух звезд европейского футбола: защитника Калиду Кулибали и полузащитника Сергея Милинковича-Савича.

источник: «Советский спорт»
Набабкин заявил, что ЦСКА был лучше «Зенита» в Суперкубке
Подопечные Сергея Семака одержали победу в серии пенальти.
20.07.2023 08:57
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Реал» планирует задействовать Мбаппе в матче первого тура Ла Лиги
Мадридцы хотят оформить трансфер как можно быстрее.
20.07.2023 08:36
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Реал» получит доход в 1 млрд евро за шесть лет контракта Килиана Мбаппе
Продажа всех видов продукции с именем француза будет очень востребованной.
20.07.2023 08:18
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Мне очень стыдно». Президент «Ференцвароша» — о вылете команды из Лиги чемпионов
«Мне очень стыдно». Президент «Ференцвароша» — о вылете команды из Лиги чемпионов
Клуб отправил Станислава Черчесова в отставку.
19.07.2023 23:41
Футбол
автор: Александр Кожевников
Агент Рожерио рассказал, почему не состоялся переход футболиста в «Спартак»
Московский клуб рассчитывал видеть бразильца в своей команде.
19.07.2023 23:37
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Ференцварош» обратился к Станиславу Черчесову после увольнения с поста главного тренера клуба
Российский специалист руководил венгерской командой с декабря 2021 года.
19.07.2023 23:21
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Дивееву может потребоваться операция
Игрок получил травму в матче за Суперкубок.
19.07.2023 22:53
Футбол
автор: Александр Кожевников
Трансфер бразильского защитника Рожерио в «Спартак» сорвался
Игрок останется в «Сассуоло».
19.07.2023 22:51
Футбол
автор: Александр Кожевников
Станислав Черчесов отправлен в отставку с поста главного тренера «Ференцвароша»
Станислав Черчесов отправлен в отставку с поста главного тренера «Ференцвароша»
Российский специалист руководил клубом с декабря 2021 года.
19.07.2023 22:47
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.