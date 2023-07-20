Малком выдвинул условия руководству «Аль-Хиляля»

Вингер «Зенита» Малком готов перейти в «Аль-Хиляль». Об этом информирует «Чемпионат» со ссылкой на свой источник.

Сообщается, что бразилец запросил контракт с годовым окладом в 12 млн евро. К слову, в СБГ он получает 6 млн евро за сезон. О реакции «Аль-Хиляля» не уточняется.

Ранее стало известно, что Малком мог уйти в «ПСЖ» в зимнее трансферное окно, однако французский клуб не смог договориться с «Зенитом» об условиях сделки. Также сообщалось, что 26-летний хавбек интересен «Ювентусу». Туринцы рассматривают вариант с его переходом этим летом.

Добавим, что «Аль-Хиляль» уже подписал двух звезд европейского футбола: защитника Калиду Кулибали и полузащитника Сергея Милинковича-Савича.