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Набабкин заявил, что ЦСКА был лучше «Зенита» в Суперкубке

Подопечные Сергея Семака одержали победу в серии пенальти.
20 июля 2023 08:57
автор: Виталий Овсянников

36-летний российский футболист Кирилл Набабкин, выступающий за ЦСКА на позиции защитника, прокомментировал поражение своей команды в матче против «Зенита» за Суперкубок России.

Напомним, основное время матча завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти санкт-петербургский клуб оказался сильнее (5:4).

«В Суперкубке потерпели обидное поражение, потому что действительно играли хорошо. Мы выглядели лучше соперника. За счёт чего были лучше? В первую очередь ― командный дух, характер. Все были очень настроены на игру, рубились друг за друга и очень хотели завоевать этот титул», — заявил Набабкин в интервью изданию «Чемпионат».

Теперь санкт-петербургский клуб является единоличным рекордсменом по количеству побед в Суперкубке России. На счету «Зенита» восемь побед в этом соревновании.

источник: Чемпионат.com
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