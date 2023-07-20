Набабкин рассказал, за счёт чего Владимир Федотов добился успеха в ЦСКА

36-летний российский футболист Кирилл Набабкин, выступающий за ЦСКА на позиции защитника, поделился мнением о своем наставнике Владимире Федотове.

«Федотов наладил дисциплину и на поле, и вне поля. Есть чёткие требования. За ручку на завтрак, конечно, не ходим, но за опозданиями очень жёстко следит. У всех чёткое понимание, к чему идём, к чему стремимся. Все знают, как мы будем действовать тактически, под каждого соперника тренер придумывает ходы. Тренер умеет найти правильные слова и после побед, и после поражений», — сказал Набабкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, Владимир Федотов стал главным тренером столичных армейцев в середине 2022 года. В первый год работы он выиграл серебряные медали РПЛ и стал обладателем Кубка России.

Ранее 56-летний специалист возглавлял ФК «Сочи», с которым также завоевал серебро РПЛ.