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Набабкин рассказал, за счёт чего Владимир Федотов добился успеха в ЦСКА

Секрет успеха одного из лучших тренеров России.
20 июля 2023 10:26
автор: Виталий Овсянников

36-летний российский футболист Кирилл Набабкин, выступающий за ЦСКА на позиции защитника, поделился мнением о своем наставнике Владимире Федотове.

«Федотов наладил дисциплину и на поле, и вне поля. Есть чёткие требования. За ручку на завтрак, конечно, не ходим, но за опозданиями очень жёстко следит. У всех чёткое понимание, к чему идём, к чему стремимся. Все знают, как мы будем действовать тактически, под каждого соперника тренер придумывает ходы. Тренер умеет найти правильные слова и после побед, и после поражений», — сказал Набабкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, Владимир Федотов стал главным тренером столичных армейцев в середине 2022 года. В первый год работы он выиграл серебряные медали РПЛ и стал обладателем Кубка России.

Ранее 56-летний специалист возглавлял ФК «Сочи», с которым также завоевал серебро РПЛ.

источник: Чемпионат.com
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