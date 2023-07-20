Колосков прокомментировал отставку Черчесова с поста тренера «Ференцвароша»

82-летний спортивный функционер Вячеслав Колосков, в настоящее время являющийся почётным президентом РФС, поделился мнением об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера «Ференцвароша».

Венгерский клуб потерпел поражение от «Клаксвика» (0:3) в ответном матче первого раунда отбора Лиги чемпионов и вылетел из турнира. Сразу после матча российский специалист был отправлен в отставку.

«Сейчас все команды укомплектованы, есть тренеры. Два месяца назад ситуация была иная. Может, конечно, кто-то и рискнёт, но чемпионат стартует уже в пятницу. Тренеров с квалификацией Черчесова в России — единицы. Он принёс бы пользу российскому футболу. Думаю, пройдут 5-7 туров, могут быть и перестановки. Сейчас Черчесову нужно отдохнуть, предложение ему поступит», — заявил Колосков в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, под руководством Станислава Черчесова сборная Россия вышла в четвертьфинал чемпионата мира — 2018.