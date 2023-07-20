Христо Стоичков: Месси перешёл в МЛС, чтобы соревноваться и играть

Обладатель «Золотого мяча» — 1994 Христо Стоичков, ранее выступавший за «Барселону» и сборную Болгарии, рассказал о том, почему Лионель Месси решил перейти в МЛС.

«Мы играли не ради денег, мы играли ради любви. Это показывает величие. Мне было неважно знать свою зарплату или бонусы, а было важнее играть, и чтобы люди ценили меня. Об остальном позаботятся агенты. Месси перешёл в МЛС, чтобы соревноваться и играть. Его не волнуют деньги, потому что он любит футбол. Он не вернулся в «Барселону» из-за того, как он ушёл оттуда, и последствий того, что произошло», — цитирует Стоичкова издание beIN Sports.

Напомним, в составе «Барселоны» Христо Стоичков четыре раза выиграл чемпионат Испании, дважды Суперкубок УЕФА, а также по одному разу Кубок чемпионов и Кубок УЕФА.