Россия осталась на 38-м месте в обновлённом рейтинге ФИФА

Сегодня, 20 июля, Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала на своём сайте обновлённый рейтинг мужских национальных команд.

Отметим, что в первой десятке рейтинга никаких изменений не произошло. Россия также осталась на 38-м месте. Новоиспеченный обладатель Золотого кубка КОНКАКАФ – сборная Мексики поднялась в рейтинге на два пункта, и теперь занимает 12-е место.

Рейтинг сборных по версии ФИФА от 20 июля 2023 года:

1 (1). Аргентина — 1843,73 балла

2 (2). Франция — 1843,54

3 (3). Бразилия — 1828,27

4 (4). Англия — 1797,39

5 (5). Бельгия — 1788,55

6 (6). Хорватия — 1742,55

7 (7). Нидерланды — 1731,23

8 (8). Италия — 1726,58

9 (9). Португалия — 1718,25

10 (10). Испания — 1703,45…

38 (38). Россия — 1495,53