Россия осталась на 38-м месте в обновлённом рейтинге ФИФА

Сегодня, 20 июля, Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала на своём сайте обновлённый рейтинг мужских национальных команд.
Отметим, что в первой десятке рейтинга никаких изменений не произошло. Россия также осталась на 38-м месте. Новоиспеченный обладатель Золотого кубка КОНКАКАФ – сборная Мексики поднялась в рейтинге на два пункта, и теперь занимает 12-е место.
Рейтинг сборных по версии ФИФА от 20 июля 2023 года:
1 (1). Аргентина — 1843,73 балла
2 (2). Франция — 1843,54
3 (3). Бразилия — 1828,27
4 (4). Англия — 1797,39
5 (5). Бельгия — 1788,55
6 (6). Хорватия — 1742,55
7 (7). Нидерланды — 1731,23
8 (8). Италия — 1726,58
9 (9). Португалия — 1718,25
10 (10). Испания — 1703,45…
38 (38). Россия — 1495,53
источник: ФИФА (FIFA)