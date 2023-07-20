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В России оформили более миллиона карт болельщиков

Статистика от Минцифры.
20 июля 2023 12:04
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 20 июля, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры) сообщило, что карту болельщика (Fan ID) оформили свыше миллиона болельщиков.

«21 июля стартует новый сезон Российской Премьер-Лиги. Перед его началом уже выдано более 1 млн Карт болельщика и продано более 40 тыс. абонементов. Первый матч чемпионата сыграют «Динамо» и «Краснодар». Среди всех карт 64% выдано мужчинам, 36% — женщинам», — сказано в заявлении, опубликованном в телеграм-канале «Минцифры России».

Наибольшее количество карт выдали в Москве (148 тыс.). Далее идет Санкт-Петербург (132 тыс.) и Краснодар (123 тыс.).

Отметим, что Fan ID необходим для посещения всех матчей в рамках РПЛ.

источник: Telegram-канал «Минцифры России»
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