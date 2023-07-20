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Артем Чистяков назначен главным арбитром матча «Спартак» — «Оренбург» в 1-м туре РПЛ

Также стали известны судьи на матчи «Динамо» — «Краснодар» и «Локомотив» — «Рубин».
Артем Чистяков назначен главным арбитром матча «Спартак» — «Оренбург» в 1-м туре РПЛ
20 июля 2023 12:20
автор: Артур Гичунцев
автор фото: РИА Новости

РФС объявил имена арбитров, назначенных на матчи 1-го тура РПЛ сезона-2023/24.

Так, встречу между московским «Динамо» и «Краснодаром» обслужит Кирилл Левников. На матче «Локомотива» и «Рубина» отработает Владислав Безбородов, а игру «Спартака» и «Оренбурга» обслужит Артем Чистяков.

Полный список назначений выглядит так:

21 июля (пятница)

«Динамо» – «Краснодар»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Алексей Сухой; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Александр Гвардис.

22 июля (суббота)

«Урал» – ЦСКА: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Михаил Иванов; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Артём Любимов; AVAR – Андрей Веретешкин; инспектор – Александр Гончар.

«Пари НН» – «Зенит»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Андрей Образко; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Эдуард Малый.

«Локомотив» – «Рубин»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Сергей Цыганок; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Сергей Мацюра.

«Ахмат» – «Крылья Советов»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Игорь Демешко; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Французов.

23 июля (воскресенье)

«Спартак» – «Оренбург»: судья – Артём Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Алексей Ширяев; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Александр Колобаев.

«Ростов» – «Факел»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Юрий Баскаков.

«Сочи» – «Балтика»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Максим Ковалёв, Рустам Мухтаров; резервный судья – Алексей Сухой; VAR – Артур Фёдоров; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Мартынов.

источник: РФС
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