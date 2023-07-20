Сергей Семак прокомментировал слухи о возможном уходе Малкома из «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слухи о том, что из его команды может уйти Малком.

«Возможный отъезд Малкома? К новости относимся абсолютно нормально, то, что многие клубы интересуются нашими игроками, это хорошо. Что касается самих игроков, то это им принимать решение, где продолжать свою дальнейшую карьеру. В нём должны учитываться несколько факторов, в том числе интересы клуба и интересы самого игрока. Ребята сделали и делают очень много для команды, и право выбора должно оставаться у них при соблюдении интересов клуба», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Ранее СМИ Саудовской Аравии публиковали новости о том, что «Аль-Хиляль» уже договорился с «Зенитом» о трансфере Малкома.