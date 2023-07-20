ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Набабкин рассказал, как чуть не подрался с Онопко на тренировке ЦСКА

Защитник армейцев – о конфликте со своим тренером.
20 июля 2023 13:22
автор: Виталий Овсянников

36-летний российский футболист Кирилл Набабкин, выступающий за ЦСКА на позиции защитника, поделился воспоминаниями о своем конфликте с экс-тренером столичных армейцев Викторе Онопко.

«Тренировались в Ватутинках и играли в дыр-дыр вместе с Онопко. А он ненавидит проигрывать. Мы пошли в жёсткий стык, потом прикрикнули друг на друга, и понеслось. Нас разнимали? Да, движения были. Онопко всегда заводится, отдаётся до конца, а ты смотришь на него и сам заводишься. Его хоть сейчас заявляй в любую команду РПЛ ― третьим центральным точно не испортит», — сказал Набабкин в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, 53-летний Виктор Онопко работал тренером ЦСКА с 2009 по 2020 год. В середине 2021 года вошел в тренерский штаб сборной России.

источник: Чемпионат.com
Месси назначен капитаном «Интер Майами»
Ожидается, что он дебютирует за новый клуб уже 21 июля.
20.07.2023 14:00
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Гранат считает увольнение Черчесова из «Ференцвароша» незаслуженным
Российский специалист дважды выигрывал чемпионат Венгрии.
20.07.2023 13:42
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Сергей Семак прокомментировал слухи о возможном уходе Малкома из «Зенита»
«Хорошо, что им многие интересуются».
20.07.2023 12:48
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Артем Чистяков назначен главным арбитром матча «Спартак» — «Оренбург» в 1-м туре РПЛ
Артем Чистяков назначен главным арбитром матча «Спартак» — «Оренбург» в 1-м туре РПЛ
Также стали известны судьи на матчи «Динамо» — «Краснодар» и «Локомотив» — «Рубин».
20.07.2023 12:20
Футбол
автор: Артур Гичунцев
В России оформили более миллиона карт болельщиков
Статистика от Минцифры.
20.07.2023 12:04
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Россия осталась на 38-м месте в обновлённом рейтинге ФИФА
Россия осталась на 38-м месте в обновлённом рейтинге ФИФА
Мексика поднялась на две строчки.
20.07.2023 11:45
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Христо Стоичков: Месси перешёл в МЛС, чтобы соревноваться и играть
По мнению экс-игрока «Барселоны», аргентинца не волнуют деньги.
20.07.2023 11:30
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Колосков прокомментировал отставку Черчесова с поста тренера «Ференцвароша»
Почётный президент РФС приглашает Черчесова вернуться в Россию.
20.07.2023 11:21
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Набабкин рассказал, за счёт чего Владимир Федотов добился успеха в ЦСКА
Секрет успеха одного из лучших тренеров России.
20.07.2023 10:26
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.