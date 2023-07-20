Набабкин рассказал, как чуть не подрался с Онопко на тренировке ЦСКА

36-летний российский футболист Кирилл Набабкин, выступающий за ЦСКА на позиции защитника, поделился воспоминаниями о своем конфликте с экс-тренером столичных армейцев Викторе Онопко.

«Тренировались в Ватутинках и играли в дыр-дыр вместе с Онопко. А он ненавидит проигрывать. Мы пошли в жёсткий стык, потом прикрикнули друг на друга, и понеслось. Нас разнимали? Да, движения были. Онопко всегда заводится, отдаётся до конца, а ты смотришь на него и сам заводишься. Его хоть сейчас заявляй в любую команду РПЛ ― третьим центральным точно не испортит», — сказал Набабкин в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, 53-летний Виктор Онопко работал тренером ЦСКА с 2009 по 2020 год. В середине 2021 года вошел в тренерский штаб сборной России.