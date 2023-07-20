Гранат считает увольнение Черчесова из «Ференцвароша» незаслуженным

36-летний российский футболист Владимир Гранат, ранее выступавший за сборную России на позиции защитника, поделился мыслями об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера «Ференцвароша» после вылета из Лиги чемпионов.

«Его незаслуженно уволили. Если взять прошлый сезон, «Ференцварош» впервые за долгое время попал в Лигу чемпионов. Наверное, сыграл фактор, что он проиграл команде, победа над которой была по силам. Но если брать всю работу Станислава Саламовича в клубе, то увольнение незаслуженное. Я уверен, что он и в Европе, и в России будет востребован», — заявил Гранат в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, Черчесов возглавил венгерский «Ференцварош» в декабре 2021 года. Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат Венгрии (2021/22, 2022/23) и одержала победу в Кубке страны (2021/22).

В минувшем сезоне «Ференцварош» добрался до стадии 1/8 финала Лиги Европы.