Месси назначен капитаном «Интер Майами»

Сегодня, 20 июля, издание InfoBae, ссылаясь на журналиста TyC Sports Гастона Эдула, сообщает о том, что Лионель Месси назначен новым капитаном «Интер Майами».

Согласно данным источника, в клубе состоялись выборы нового капитана, и повязку решили доверить звездному новичку.

Семикратный обладатель «Золотого мяча» присоединился к американской команде после окончания сезона-2022/23 на правах свободного агента. О его переходе было объявлено 7 июня. В новом клубе он будет выступать под номером 10.

Ожидается, что действующий чемпион мира дебютирует за «Интер Майами» в матче против «Крус Асуля» 21 июля. Ранее Лионель Месси выступал за французский «ПСЖ» и испанскую «Барселону».