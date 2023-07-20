«Фейеноорд» не готов платить «Динамо» более 8 млн евро за Захаряна

Сегодня, 20 июля, издание «Спорт-Экспресс» сообщает, что нидерландский клуб «Фейеноорд» отказался изменить свое изначальное предложение по покупке полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна.

Согласно информации источника, клуб из Роттердама не согласен платить российской команде более 8 млн евро за 20-летнего игрока.

Ранее сообщалось, что Фейеноорд» заинтересован в покупке Арсена Захаряна.

В минувшем сезоне российский полузащитник провёл за «Динамо» 37 встреч, в которых забил 5 голов и оформил 10 ассистов. Согласно данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость Арсена Захаряна составляет 15 млн евро.

Контракт 20-летнего россиянина с бело-голубыми рассчитан до середины 2024 года.