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Консульство Литвы в Армении отказало в визах российскому футболисту и тренеру «Пюника»

В прошлом сезоне они уже сталкивались с аналогичной проблемой.
20 июля 2023 15:13
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 20 июля, в Литве состоится ответный матч первого квалификационного раунда Лиги конференций, в котором армянский «Пюник» сыграет против эстонского клуба «Нарва Транс».

Издание «Чемпионат» сообщает, что прилететь в Прибалтику не удалось двум представителям «Пюника». Согласно данным источника, консульство Литвы в Армении отказало в выдаче шенгенских виз гражданам России — полузащитнику Михаилу Коваленко и помощнику главного тренера Роману Монарёву. Кроме того, не сумел получить визу и форвард Таофик Жибриль из Нигерии.

Ранее граждане РФ уже сталкивались с аналогичной ситуацией. В минувшем сезоне по такой причине Коваленко и Монарёву пришлось пропустить выездной матч Лиги конференций против литовского «Жальгириса».

Напомним, первая встреча между этими командами завершилась победой «Пюника» со счетом 2:0.

источник: Чемпионат.com
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