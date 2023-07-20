Новичок «Рубина» Вуячич рассказал, что все люди в Сербии знают, что Россия — сильная страна

Новичок «Рубина», 28-летний черногорский защитник Игор Вуячич рассказал об обстоятельствах своего перехода в казанский клуб из «Партизана».

«Все люди в Сербии знают, что Россия — сильная страна. Напутственные слова от близких были только самые хорошие. Понятно, что в России придётся часто путешествовать и летать, но я профессиональный футболист. Это моя работа, и я к этому готов», — приводит слова Вуячича «Татар-информ».

В СМИ сообщалось, что Вуячич обошёлся российской команде в один миллион евро. Контракт серба будет рассчитан на три года.

В минувшем сезоне Вуячич провёл 44 матча, в которых забил два гола, отдал три результативные передачи, заработал восемь жёлтых и одну красную карточку.