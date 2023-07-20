ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Новичок «Рубина» Вуячич рассказал, что все люди в Сербии знают, что Россия — сильная страна

Хавбек высказался о РФ.
20 июля 2023 15:25
автор: Степан Шереметьев

Новичок «Рубина», 28-летний черногорский защитник Игор Вуячич рассказал об обстоятельствах своего перехода в казанский клуб из «Партизана».

«Все люди в Сербии знают, что Россия — сильная страна. Напутственные слова от близких были только самые хорошие. Понятно, что в России придётся часто путешествовать и летать, но я профессиональный футболист. Это моя работа, и я к этому готов», — приводит слова Вуячича «Татар-информ».

В СМИ сообщалось, что Вуячич обошёлся российской команде в один миллион евро. Контракт серба будет рассчитан на три года.

В минувшем сезоне Вуячич провёл 44 матча, в которых забил два гола, отдал три результативные передачи, заработал восемь жёлтых и одну красную карточку.

Австралия одержала победу над Ирландией в матче женского чемпионата мира по футболу
Стартовал женский ЧМ.
20.07.2023 15:24
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Консульство Литвы в Армении отказало в визах российскому футболисту и тренеру «Пюника»
В прошлом сезоне они уже сталкивались с аналогичной проблемой.
20.07.2023 15:13
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Фейеноорд» не готов платить «Динамо» более 8 млн евро за Захаряна
Переезд юного таланта из РПЛ откладывается.
20.07.2023 14:20
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Месси назначен капитаном «Интер Майами»
Ожидается, что он дебютирует за новый клуб уже 21 июля.
20.07.2023 14:00
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Гранат считает увольнение Черчесова из «Ференцвароша» незаслуженным
Российский специалист дважды выигрывал чемпионат Венгрии.
20.07.2023 13:42
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Набабкин рассказал, как чуть не подрался с Онопко на тренировке ЦСКА
Защитник армейцев – о конфликте со своим тренером.
20.07.2023 13:22
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Сергей Семак прокомментировал слухи о возможном уходе Малкома из «Зенита»
«Хорошо, что им многие интересуются».
20.07.2023 12:48
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Артем Чистяков назначен главным арбитром матча «Спартак» — «Оренбург» в 1-м туре РПЛ
Артем Чистяков назначен главным арбитром матча «Спартак» — «Оренбург» в 1-м туре РПЛ
Также стали известны судьи на матчи «Динамо» — «Краснодар» и «Локомотив» — «Рубин».
20.07.2023 12:20
Футбол
автор: Артур Гичунцев
В России оформили более миллиона карт болельщиков
Статистика от Минцифры.
20.07.2023 12:04
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.