Ряд клубов Серии А проявляют интерес к российскому полузащитнику Алексею Миранчуку 

Хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Toro News.

Как утверждает источник, несколько итальянских команд нацелились на 27-летнего футболиста и могут предпринять попытку подписать россиянина в ближайшее время. Сообщается, что возвращение игрока в «Торино», за который он играл на правах аренды в сезоне-2022/2023, маловероятно.

Добавим, что Миранчук перешел в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне в составе «Торино» на его счету 31 матч, в которых он забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.