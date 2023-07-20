Игрок «Спартака» Литвинов: не буду рассматривать предложения от других клубов в России

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался на тему возможного ухода из команды.

«Я сейчас играю за «Спартак» и не думаю о каких-то деньгах. Если российские клубы будут делать мне предложения, я не буду их рассматривать. Моя команда — «Спартак».

Как бы я ответил на вопрос о переходе в ЦСКА? Я рад находиться в «Спартаке» — это моя огромная мечта. Я не могу такой переход представить. «Спартак» - моя семья», - приводит слова Литвинова «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Литвинов провел 25 матчей в чемпионате России, забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Футболист был признан лучшим молодым игроком клуба в прошедшем сезоне.