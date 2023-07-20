«Боруссия» объявила о расторжении контракта с защитником Шульцем

Защитник Нико Шульц покинул дортмундскую «Боруссию». Стороны договорились о расторжении контракта, сообщается на сайте клуба.

«Мы все понимаем, что в последние годы дела шли не так, как ожидали в клубе и сам Нико. Тем не менее мы желаем ему наилучшего в карьере и жизни», — сказал спортивный директор команды Себастьян Кель.

Шульц выступал за «Боруссию» с лета 2019 года после перехода из «Хоффенхайма» за €25,5 млн. В прошлом сезоне он не провел ни одного матча. В августе 2022-го Шульца обвинили в домашнем насилии.