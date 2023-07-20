Малком попал в сферу интересов двух клубов АПЛ

Бразильский нападающий «Зенита» Малком может продолжить свою карьеру в Английской премьер-лиге. Об этом сообщает источник корреспондента «Советского спорта» Никиты Плохих из окружения футболиста.

Согласно его данным, игрок попал в сферу интересов двух клубов, один из которых завершил розыгрыш АПЛ-2022/23 в зоне еврокубков.

Ранее сообщалось, что саудовский «Аль-Хиляль» хочет подписать Малкома. Также 26-летний бразилец интересен «Ювентусу». Туринцы рассматривают вариант с его переходом этим летом.

В прошедшем сезоне Малком забил 26 голов и отдал девять результативных передач в 33 сыгранных матчах за «Зенит». Его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.