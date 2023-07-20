Черышев отреагировал на увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренера «Ференцвароша» 

Наставник «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев поделился мнением об отставке Станислава Черчесова с должности главного тренера «Ференцвароша».

Отметим, что в среду, 19 июля «зелёные орлы» проиграли фарерскому «КИ Клаксвику» (0:3) в рамках квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Жестко. Считаю, что Стас заслужил продолжать работать. Но всякое бывает. Видимо, пройти дальше было большой целью для руководителей клуба. Все прекрасно понимают, что любое продвижение на этом уровне — это хорошая финансовая поддержка клуба. Такое вот в итоге приняли решение», приводит слова 54-летнего специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что Черчесов руководил «Ференцварошем» с декабря 2021 года. Под его руководством команда дважды стала чемпионом Венгрии и завоевала Кубок страны. Ранее он тренировал сборную России, «Легию», «Динамо» и «Спартак».