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Дивееву все же потребуется операция

Игрок получил травму в матче за Суперкубок.
20 июля 2023 16:54
автор: Александр Кожевников

Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, сообщил, что футболисту все же потребуется операция.

«Игорю потребуется операция. Сроки? Выбирают пока, какой регламент, по какому пути восстановления пойти. Сроков пока нет», - приводит слова Еремина «Спорт-Экспресс».

Напомним, 23-летний футболист был заменён в игре за Суперкубок с «Зенитом» (0:0, 4-5 по пен.). Игорь покинул поле после первых 45 минут. Вместо него вышел Кирилл Набабкин.

В сезоне-2022/2023 в составе ЦСКА Игорь Дивеев принял участие 27 матчах, в которых отличился двумя забитыми мячами и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в семь с половиной миллионов евро.

источник: «Спорт-Экспресс»
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